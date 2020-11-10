В Австралии найдены новые виды животных. Фото

В Австралии были найдены два новых вида сумчатых – гигантские летучие кускусы.

Новое исследование ученых показало, что, кроме известного вида Petauroides volans, есть еще два – Petauroides minor и Petauroides armillatus, пишет журнал Nature.

Исследователи рассказали, что обнаружение новых видов показало, что биологическое разнообразие животных региона шире, чем считалось раньше. Отмечается, что, возможно, новые виды кускусов нуждаются в защите, так как их ближайший родственник занесен в список животных "находящихся под угрозой исчезновения".

Ученые отметили, что численность кускусов уменьшалась еще до лесных пожаров 2019-20 годов, когда огонь унес жизни миллионов зверей.

Гигантские летучие кускусы – ночные животные, питающие листьями эвкалипта. Днем же они обитают в дуплах деревьях.

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