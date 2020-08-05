В августе 2020 украинцы смогут увидеть звездопад, 5 планет и 3 кометы: как и где наблюдать

В августе 2020 года украинцы смогут невооруженным глазом увидеть в небе метеорный поток Персеиды, планеты Венеру, Меркурий, Марс, Юпитер и Сатурн, а в телескоп – рассмотреть три яркие кометы.

OBOZREVATELпредлагает узнать, как и где лучше всего наблюдать данные астрономические явления.

Звездопад Персеиды

С 17 июля по 24 августа в небе продолжается один из самых мощных метеорных потоков – яркий и насыщенный звездопад Персеиды. Образуется он в тот момент, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц кометы Свифта – Таттла. Эти частицы – размером всего с песчинку и сгорают в атмосфере нашей планеты, образовывая звездопад.

Самый пик Персеид в 2020 году можно наблюдать в ночь с 11 на 12 августа. По прогнозам Международной метеорной организации, мощность потока может достичь 100 метеоров в час.

Пик звездопада Персеид в 2020 году можно наблюдать в ночь с 11 на 12 августа Фото: NASA

В этом году ночь пика звездопада выпадает на время, близкое к последней четверти Луны, поэтому лучшее всего наблюдать падающие звезды вдали от огней города в первой половине ночи, пока Луна не появилась в небе.

В пик звездопада следы метеоров будут будто исходить из области созвездия Персея – красивейшего созвездия северного полушария неба. Искать его следует на северо-востоке, ориентируясь по известному созвездию Кассиопея.

Звездное небо в августе 2020 Фото: astro-bratsk.ru

Венера, Меркурий, Марс, Юпитер и Сатурн

В августе невооруженным глазом можно также увидеть пять планет Солнечной системы: Венеру, Меркурий, Марс, Юпитер и Сатурн.

Так, ранним утром 13 августа в небе можно будет дольше всего наблюдать Венеру, самую яркую планету Солнечной системы. В телескоп можно рассмотреть фазу планеты.

Видимость планет в августе 2020 Фото: astro-bratsk.ru

Меркурий достаточно сложно увидеть в небе из-за близости к Солнцу. Однако в начале августа, на рассвете, в созвездии Близнецов можно увидеть его красную искорку. Затем планета пройдет между Землей и Солнцем, чтобы 1 октября в вечернем небе засиять на наибольшем угловом расстоянии от звезды.

Марс в августе удвоит свой блеск – его можно наблюдать на фоне созвездия Рыб: в середине ночи красная планета поднимается над горизонтом на востоке. При наблюдении невооруженным глазом Марс выглядит как яркая красно-оранжевая звезда, а в телескоп можно хорошо рассмотреть его диск.

Газовые гиганты Юпитер и Сатурн наблюдаются в августе 2020-го вблизи друг от друга в созвездии Стрельца. Отличить их несложно даже невооруженным глазом: Юпитер гораздо ярче Сатурна.

Карта звездного неба в августе 2020 года Фото: astro-bratsk.ru

Яркие кометы

Комета C/2020 F3 NEOWISE, которая прошла на минимальном расстоянии от Земли 23 июля, сейчас продолжает отдаляться от нашей планеты.

Без телескопа ее уже не увидеть: она перемещается по созвездиям Волосы Вероники, Волопаса и Девы. Искать ее нужно невысоко над горизонтом на западе.

Комета C/2020 F3 NEOWISE Фото: CBC Vancouver / Facebook

В том же направлении можно увидеть еще две сравнительно ярких для телескопа кометы – C/2019 U6 Lemmon и С/2017 T2 PANSTARRS.

Лучшее время для наблюдения – середина месяца: Луна убывает, поднимается над горизонтом поздно и в начале ночи не засвечивает небо. Самые темные ночи ожидаются в новолуние, которое наступит 19 августа.

Ранее OBOZREVATEL опубликовал самые яркие фото и видео кометы Neowise, которая попрощалась с Землей.