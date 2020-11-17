В арктических морях обнаружили рекордную концентрацию метана: в России боятся, что вода вспыхнет

Борис Бондарь Наука 23:35, 17.11.2020 Обновлено: 23:35, 17.11.2020

Российские ученые в ходе экспедиции на научно-исследовательском судне "Мстислав Келдыш" зафиксировали увеличение выбросов горючего газа метана в атмосферу у берегов Арктики в два раза.

Об этом сообщила пресс-служба Томского политехнического университета (ТПУ) со ссылкой на доклад начальника экспедиции, профессора ТПУ Игоря Семилетова. Исследователи изучили шесть мегасипов в море Лаптевых и Восточно-Сибирском море.

"Скорость роста сечения сиповых полей, количество крупных струй метана и выброс метана в атмосферу увеличиваются на различных полигонах с 5-10 до 100-120 %. То есть можно утверждать удвоение выбросов за год", – сообщил Семилетов.

Ученые обнаружили новые метановые кратеры в Восточно-Сибирском море, которые характеризуются мощными выбросами газа в атмосферу.

По словам исследователей, метан высвобождается через трещины в айсбергах.

"По нашим оценкам, с квадратного метра в сутки выделяется до сотен килограммов метана", – сказано в докладе.

В телевизионном сюжете государственного телеканала Россия 24, посвященном экспедиции, отмечено, что концентрация метана у поверхности арктических морей настолько высокая, что, по словам специалистов, вода может вспыхнуть от брошенного окурка.

Ранее OBOZREVATEL, ученые из Норвегии выяснили, что даже при полном прекращении выброса парниковых газов в 2020 году температура на Земле продолжит подниматься еще не менее ста лет. Они высказали предположение, что климатическая система нашей планеты прошла точку невозврата.

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