В Антарктиде нашли разгадку к ледникам на Марсе

В Антарктиде в залежах льда обнаружили минерал ярозит, который ранее был найден на Марсе.

Процесс образования минерала может объяснить, как сильно ледники повлияли на создание рельефа Красной планеты, передает Science.

Исследователи рассказали, что нашли следы ярозита в слоях антарктического льда. Ученые изучали керн длиной 1620 метров, по которому хотели прочесть страницы тысячелетней истории нашей планеты. В самой глубокой части керна были найдены частицы пыли кристалла.

По мнению ученых, ярозит таким же способом мог образоваться и на Марсе. При этом на соседней планете нашли не просто тонкий слой минерала, а огромные его залежи. Это говорит о том, что когда-то Марсе покрывали огромные ледники.

Поясним, что керн – проба твердого вещества, представляющая собой цилиндрический столбик, отбираемый с целью изучения.

Добавим, что ярозит на Марсе в 2004 году обнаружил марсоход NASA Opportunity.

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