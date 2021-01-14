В Альпах на высоте 2200 метров нашли следы рептилии, оставленные 250 млн лет назад

В Западных Альпах на территории Италии нашли оставленные 250 миллионов лет назад следы крупных доисторических рептилий, похожих на крокодилов.

Как пишет Quotidiano.net, ископаемые обнаружили на высоте 2200 метров над уровнем моря в районе плато Гардетта в провинции Кунео.

Находка показывает, что территория Альп не была полностью непригодной для жизни, как предполагалось ранее.

"Отсутствие ископаемых скелетов привело к гипотезе о том, что этот район "негостеприимен" и что животные, пережившие массовое вымирание в конце пермского периода, мигрировали в другие широты. Новые следы, однако, опровергают эту теорию", – заявил археолог Фабио Массимо Петти.

Уточняется, что ученые обнаружили три последовательных пары следов от передних и задних ног длиной около 30 сантиметров. Ископаемые исключительно хорошо сохранились: на породе можно увидеть даже вмятины от подушечек над фалангами.

"Невозможно точно определить вид, оставивший следы, которые мы приписали Isochirotherium gardettensis, но, учитывая форму и размер, а также другие анатомические признаки, вероятно – это архозавровидная рептилия значительных размеров, по крайней мере, четырехметровая'', – отметил палеонтолог Марко Романо.

Вероятно, животное оставило следы, когда гуляло по илистому дну древнего морского побережья у дельты реки

Следы древней рептилии leggo.it

Беспрецедентное открытие является результатом совместной работы геологов и палеонтологов Музея науки Тренто, Института и музея палеонтологии Университета Цюриха и университетов Турина, Рима Сапиенца и Генуя.

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