В Африке нашлись "зебры-мутанты" с опасной окраской. Фото

В Африке обнаружили зебр с пятнами и золотистым мехом, которые являются генетическими мутантами в результате скрещивания близкородственных животных.

Ученые пояснили, что такое скрещивание может привести к болезням, бесплодию и, в конечном итоге, к исчезновению зебр, передает Daily Mail.

Исследователи пояснили, что из-за человеческой деятельности сокращается ареал обитания зебр. По данным National Geographic, около 500 тысяч зебр в Африке пострадали из-за строительства новых дорог и зданий.

Зебра с необычным окрасом

"Это заставляет животных перемещаться по меньшим территориям и мешает их миграции с разными стадами, что важно для генетического разнообразия", – пояснили ученые.

Добавим, что в мире с 2002 года популяция зебр уменьшилась на 25%.

Зебра без привычного окраса

Зебра с золотым окрасом

Зебры в Африке

Как сообщал OBOZREVATEL, в Африке были найдены два карликовых жирафа, чей рост не превысил 2,8 метра при обычных 6 метрах животного.