В Африке найдены жирафы-карлики. Фото

Алексей Титофф Наука 02:40, 12.01.2021

В Африке были найдены два карликовых жирафа, чей рост не превысил 2,8 метра при обычных 6 метрах животного.

По мнению ученых, такой низкий рост будет мешать зверям выживать и не дает им шансов на нормальное спаривание, пишет Live Science.

Первого такого карлика ростом 2,8 м нашли еще в 2015 году в национальном парке Мерчисон-Фолс в Уганде. Жирафа назвали в честь персонажа "Властелина колец" гнома Гимли.

Но уже в другой части Африки в Намибии был найден второй карликовый жираф ростом всего 2,6 метра. Примечательно, что оба жирафа-карлика являются самцами.

Карликовый жираф
Live Science

Исследователи пояснили, что карликовость среди зверей встречается у домашних животных, таких как собаки, свиньи и коровы. В дикой природе такая аномалия редкость.

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