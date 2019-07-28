Умнее всех? Ученые раскрыли секрет высокого IQ евреев

Ученые выяснили, что ашкенази – потомки евреев средневекового Эльзаса, долины Рейна и Восточной Европы – отличаются высоким IQ (коэффициент интеллекта).

Как пишет isralike.org, к таким выводам пришел ряд исследователей. Так, Стивен Пинкер, который читал лекции "Евреи, гены и интеллект" в 2007, заявил, что "их средний IQ измеряется между 108 и 115".

Ричард Линн, автор "Интеллект американских евреев" в 2004, говорит, что он "только" на половину выше – 107,5.

Генри Харпендинг, Джейсон Харди и Грегори Кохран из Университета Юты, авторы исследовательского доклада 2005 года "Естествознание интеллекта ашкенази", утверждают, "что у них стандартное отклонение от общего Европейского уровня 0,75 – 1,0".

Чарльз Мюррей в своем эссе от 2007-го "Еврейские гении" говорит, что "средняя величина их IQ где-то в промежутке 107-115, с вероятным компромиссом в 110".

Ричард Линн и Тату Ванханен в "IQ и Глобальная Несправедливость" подсчитали, что средний показатель IQ евреев – 115, что на 8 пунктов выше чем общепринятый IQ их ближайших конкурентов – северо-восточных азиатов – и примерно на 40% выше чем общее среднее значение IQ в 79,1.

В то же время показатели ашкенази "визуально-пространственного" IQ весьма посредственны; в одном исследовании их средняя величина была ниже среднего – 98.

Этот недостаток компенсируется регистрацией высоких показателей "вербального IQ", который включает словесно-логическое мышление, понимание, кратковременную память и математические навыки. Изучение в 1958 году показало, что средний показатель вербального IQ у студентов йешивы составил 125,6.

Отмечается, что, согласно генетическому исследованию колледжа медицины Альберта Эйнштейна, кровная линия ашкенази отделилась от других еврейских групп примерно 2500 лет назад.

40% из них – потомки всего четырех еврейских матерей. Примерно 80% евреев всего мира сегодня – ашкенази.

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Как писал OBOZREVATEL, в сети набирает популярность тест из трех математических вопросов для определения уровня IQ.

Его придумал профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик еще в 2005 году, но вирусным он стал лишь в 2019-м.

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