Украинцы смогут наблюдать три метеоритных потока в октябре: названы даты

В октябре 2020-го украинцы смогут наблюдать сразу три метеорных потока – Ориониды, Тауриды и Дракониды. По мнению астрологов, эти звездопады обладают особой созидательной энергетикой.

Так, пик звездопада Тауриды, который активен с сентября по декабрь, можно будет наблюдать с конца октября до 10-12 ноября. Уже в октябре в час будет падать около 5 метеоров.

Как пишет dailyhoro.ru, звездопад Тауриды уникален: у него несколько источников, потому что несколько маленьких метеорных потоков объединяются в один. Поэтому конкретного дня, когда нужно наблюдать его, нет.

По мнению астрологов, в конце октября влияние звездопада Тауриды на людей усилится. Метеорный поток подарит целеустремленным людям веру в себя, а нервным поможет обрести спокойствие.

Яркий метеорный поток Ориониды станет максимально активным 21 октября. В эту ночь ожидается до 40 падающих звезд в час. Источником звездопада Ориониды является комета Галлея. Радиант потока, то есть точка неба, из которой появляются метеоры, лежит в области созвездия Ориона. Отсюда и название потока.

Астрологи отмечают, что Ориониды 21 октября благотворно повлияют на интуицию людей, а также на их творческие способности и интеллект.

Звездопад Дракониды можно будет наблюдать 6-10 октября – более 10 метеоров в час. Стоит ожидать увеличения активности метеорного потока в максимуме (8 октября, около 20 часов).

Как писал OBOZREVATEL, астролог Игорь Мехеда озвучил календарь солнечных и лунных затмений 2020 года и предупредил об "энерготрясении".