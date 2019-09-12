Украинские полярники нашли в Антарктиде "потерянную" пещеру: как она выглядит. Фото

Украинские полярники нашли "потерянную" ледниковую пещеру в Антарктиде. Она оказалась гораздо больше, чем ожидали, и имеет несколько озер и реку.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и образования Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу доконца).

Поисками занимались участники 24-ой Украинской антарктической экспедиции, которые сейчас находятся в летней зимовке на станции Академик Вернадский

"Еще с первых экспедиций ученые нашли на острове Галиндез, где находится украинская станция, ледяную пещеру. Вход в нее был с противоположной от станции берега острова, под вершиной ледника. Однако оказалось, что несколько лет назад этот ледник сдвинулся в океан и вход завалило", – говорится в сообщении.

"Потерянная" пещера в Антарктиде сайт МОН

Руководитель 24-ой Украинской арктической экспедиции Игорь Дикий признался, что обнаружить пещеру удалось не сразу.

"Мы решили заняться поисками входа в пещеру. Было несколько неудачных попыток найти его со стороны пролива Пенола. А вот в леднике со стороны старой британской базы-музея домика Ворде нам повезло: мы нашли вход в затерянную пещеру", – рассказал он.

После ее изучения оказалось, что в ней находились подледная река и два озера. Из них отобрали фрагменты для изучения. Образцы льда также уже едут в Украину.

"Потерянная" пещера в Антарктиде сайт МОН

"Потерянная" пещера в Антарктиде сайт МОН

"Потерянная" пещера в Антарктиде сайт МОН

"Потерянная" пещера в Антарктиде сайт МОН

Как писал OBOZREVATEL, ученые из Университета Вашингтона пояснили, почему некоторые антарктические айсберги имеют не привычный голубой, а изумрудно-зеленый оттенок. Исследователи предполагают, что загадочный цвет айсбергов в Антарктиде объясняется присутствием в них большого количества железа

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