Украина совместно с NASA будет изучать Луну и Марс
Украина подписала соглашение с американским космическим ведомством NASA об исследования Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях.
Космическая программа называется "Артемида" (Artemis) и к ней кроме Украины примкнули уже семь стран: Австралия, Канада, Италия, Япония, Люксембург, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания, передает пресс-сслужба Государственное космическое агентство Украины.
"Это важно для Украины, потому что мы сможем реализовать собственные проекты в партнерстве с ведущими космическими агентствами мира... Украинские проекты впервые стали частью глобального сценария освоения Луны от ISECG, и логично, что мы дальше хотим реализовывать наш потенциал в рамках программы "Артемида", – заявил глава украинского агентства Владимир Усов.
Чиновник отметил, что подписание этого соглашения даст новый толчок в развитии международного космического права и в целом освоении космического пространства.
Отметим, что ранее NASA запустило ракету "Антарес", разработанную совместно с Украиной.
Также в Украине впервые за годы независимости провели успешные испытания ступени космической ракеты-носителя класса "Циклон-4".
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский поставил задачу создать в Украине ракетный носитель легкого класса для освоения космоса.