Украина обзаведется собственным ледоколом: появились новые подробности

Украина выделила 252 млн грн (около 10 млн долларов) на закупку ледокола, который позволит отечественным ученым спустя почти 20 лет возобновить исследования в Мировом океане.

Об этом рассказал в эфире ObozTV директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий, который стал инициатором данного приобретения.

Комментируя выделенную сумму, ученый отметил: "Если бы речь шла о постройке нового ледокола, разговор бы начинался от 80 млн долларов. Например, Великобритания недавно спустила на воду новый ледокол за 180 млн фунтов. Но мы хотим повторить историю со станцией "Академик Вернадский", которая является бывшей британской станцией "Фарадей". Мы говорим о бывшем в употреблении, не новом западном судне, которое в хороших украинских руках еще до 20 лет может прослужить".

Дикий сообщил, что переговоры о приобретении конкретного судна уже ведутся – "это не какая-то абстракция". Он подчеркнул, что на покупку может быть истрачено меньше 252 млн грн, и в процессе торга "цену удастся сбить довольно существенно".

"Но главное, что эти средства не всплыли неизвестно откуда, эти средства изначально были предусмотрены в бюджете страны именно на науку. 252 млн грн, которые не успел в этом году потратить Национальный научный фонд, перебросили на нашу пропозицию о ледоколе... Мы реализуем 20-летнюю мечту украинской науки о том, чтобы вернуться в Мировой океан", – заявил ученый.

"Между прочим, это не просто ледокол для обслуживания станции "Вернадский", это в первую очередь именно океанографическое судно, которое позволит нам впервые с 2002 года вести любые исследования в Мировом океане – геологические, рыбные и так далее. Мы долго были от этого оторваны и это сильно бьет по нашим возможностям. А между тем мы остаемся морской державой, ведем достаточно серьезный промысел, в том числе в Антарктиде", – пояснил он.

Также Дикий прокомментировал упреки в адрес правительства в якобы бездумной трате бюджетных денег на ледокол.

"Люди плохо представляют, как перераспределяются средства в бюджете. Им кажется, что если на что-то не потратили, то это обязательно пойдет им. Но забудем об этом – берем цифру в 252 млн грн, делим на 42 млн украинцев и получаем цифру 6 грн. Меньше, чем один проезд в метро в Киеве – во столько украинским налогоплательщикам обойдется то, что будет 20 лет служить украинской науке", – пояснил он.

Иллюстрация nat-geo.ru

По данным Министерства образования и науки, в 1991 году Украина получила 36 научно-исследовательских судов бывшего СССР. Последний научный рейс в Южном океане был совершен в 2000-2001 году, а в 2006 году последнее судно океанского ледового класса было пущено на металлолом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские полярники нашли "потерянную" ледниковую пещеру в Антарктиде.

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