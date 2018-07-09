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Угроза всему человечеству: найдены агрессивные бактерии-мутанты из космоса

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Ученые обнаружили усиление агрессивности и устойчивости к антибиотикам у микроорганизмов, вернувшихся на Землю после длительного нахождения в открытом космосе.

Отмечается, что отдельные мутировавшие особи в будущем могут представлять опасность для жизни как на нашей планете, так и за ее пределами. Результаты исследований были представлены на заседании международного Комитета по космическим исследованиям в июле в США, передает РИА Новости.

"Поскольку показано, что живые организмы способны выживать в открытом космосе, гипотетически в отдаленном будущем возможно занесение чужеродных субстанций с других планет на Землю, а также на другие планеты — с Земли. Кроме того, опасность могут представлять и вернувшиеся земные микроорганизмы, которые слетали в космос, побывали на другой планете и неизвестным образом трансформировались в ее атмосфере", — говорится в докладе.

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Например, яйца ракообразных и икра карпозубой африканской рыбы также смогли в течение 2,5 года выжить в условиях открытого космоса.

Как сообщал OBOZREVATEL, астрономы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе нашли небесные тела неизвестного происхождения рядом с центром Млечного Пути.

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Тема
Космос
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