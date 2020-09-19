Ученый создал "живой гроб" из грибов

Ученый из Нидерландов производит гробы из корневой системы грибов – мицелия.

Как считает Боб Хендрикс из Делфтского технического университета, такой гроб очищает и удобряет землю, а тело в нем разлагается в разы быстрее, сообщает Dezeen.

Проект под названием Loop Cocoon ученый разработал для своего стартапа Loop, посвященного экологичным способам захоронения.

По словам Хендрикса, при производстве такого гроба не требуются искусственный свет и электричество, а внутри самой домовины растет мох, который помогает телу разлагаться быстрее.

Loop Cocoon ученый считает экологичным способом захоронения Фото: Dezeen

На "выращивание" гроба уходит около двух недель. За это время грибы разрастаются до необходимой формы, после чего их высушивают, чтобы приостановить их рост. Затем, под землей, рост мицелия возобновляется.

Как отмечает ученый, в обычном деревянном гробу процесс разложения тела занимает более десяти лет, а в гробу из мицелия – два года. "Теперь человеческое тело не будет загрязнять землю, а, наоборот, удобрит ее", – считает автор проекта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые научились "стирать" неприятные воспоминания.