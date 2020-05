Ученый раскрыл точные шансы появления инопланетян

Астрофизик Дэвид Киппинг из Колумбийского университета в США разработал алгоритм, который позволяет рассчитать шансы наличия жизни на других планетах.

Результаты его работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Вывод Киппинга заключается в том, что если планеты с подобными условиями и эволюционными временными линиями как у Земли являются общими, то анализ показывает, что у жизни не должно быть никаких проблем, спонтанно возникнуть на других планетах.

Вероятность того, что эти внеземная жизнь может быть сложной и разумной по мнению Киппинга составляет 3:2 в пользу разумной жизни.

Ученый пояснил, что первые живые организмы возникли в ходе абиогенеза в течение 300 миллионов лет после того, как на Земле появились океаны, что довольно быстро для планеты, ставшей пригодной для существования жизни. Однако существа с интеллектом, создавшие технологически развитую цивилизацию, возникли лишь через четыре миллиарда лет эволюции. Как пишет Киппинг, раннее появление жизни может быть лишь предпосылкой интеллекта, но не его достаточным условием.

Исследователь применил статистический подход на основе теоремы Байеса, которая позволяет оценить вероятность какого-либо события при условии, что произошло другое взаимосвязанное с ним событие. При этом можно пересчитывать вероятности, используя новые доступные данные о взаимосвязанных событиях.

