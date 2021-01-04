Ученый определил шанс появления жизни на Земле

Счастливый случай сыграл значительную роль в появлении жизни на Земле. К такому выводу пришел профессор Тоби Тиррелл из Университета Саутгемптона (Англия), который провел масштабную компьютерную симуляцию на суперкомпьютере Iridis.

В своей работе ученый сгенерировал сто тысяч случайных миров. Каждый раз алгоритм создавал новую температуру, климатические изменения и эволюцию на протяжении трех миллиардов лет, передает New Atlas.

Для достоверности эксперимента эволюция каждого из миров моделировалась 100 раз на основании абсолютно случайных событий. Как выяснилось, из всех 100 тысяч планет только одна оказалась способной поддерживать жизнь во всех 100 симуляциях. Около 9% миров (8710) могут быть обитаемы в большей части симуляций, из них 8 тысяч смогли добиться успеха только в половине случаев.

Такие результаты привели ученого к выводу, что жизнь на нашей планете зародилась благодаря счастливому стечению обстоятельств.

"Теперь мы понимаем, что Земля так долго оставалась пригодной для жизни отчасти благодаря удаче. Например, если бы астероид чуть большего размера упал на Землю или столкновение произошло в другое время, то Земля могла бы вообще потерять свою пригодность для жизни. Иными словам, если бы разумный наблюдатель мог попасть на раннюю Землю и рассчитать шансы на развитие жизни, то они могли оказаться достаточно низкими", – резюмировал Тиррелл.

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