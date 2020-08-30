Ученый из Британии назвал смерть комфортной и приятной
Известный врач из Великобритании, руководитель отдела интенсивной терапии и реанимационных исследований в Медицинской школе Нью-Йорка, доктор Сэм Парниа заявил, что умирать "очень удобно".
Так, в своем недавнем выступлении ученый отметил, что "смерть – это процесс, а не черно-белый момент", причем процесс этот – "мирный" и "приятный", пишет Daily Express.
По словам Парниа, автора нескольких исследований и книг на тему смерти, существует некий психический процесс, который заставляет испытавших околосмертные переживания снова жаждать смерти.
"Для тех из нас, кто умирает естественной смертью, даже если мы испытывали боль, процесс смерти становится очень комфортным, очень блаженным и мирным", – говорит врач, спасший тысячи пациентов от смерти.
Ученый объясняет, что, описывая переживания своих умерших родственников, люди часто говорят, что они не хотели возвращаться к жизни, это было словно притягивающий их магнит.
"Многие люди описывают ощущение отделения от самих себя и наблюдения за докторами и медсестрами, работающими над ними. Они могут слышать и записывать все разговоры, которые происходят вокруг них. Некоторые из них испытывали ощущение, что они вспоминают все, что они сделали", – рассказывает врач.
По мнению Парниа, есть научные объяснения такой реакции и подобные ощущения не являются доказательством загробной жизни, а скорее всего, мозг просто сканирует сам себя в стремлении к выживанию.
Благодаря современным технологиям, "смерть не должна ограничиваться философией и религией, но ее можно исследовать с помощью науки", считает ученый.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые заявили, что выживают не самые сильные, а самые дружелюбные виды.