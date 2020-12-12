Ученые заявили о способности зубных паст нейтрализовать коронавирус

Зубные пасты, содержащие цинк или фторид олова, а также средства для полоскания рта с хлоридом цетилпиридиния (CPC) могут за две минуты нейтрализовать коронавирус в полости рта на 99,9%.

Об этом свидетельствуют недавние лабораторные исследования, которые проводились в сотрудничестве с Научно-исследовательским институтом общественного здравоохранения Медицинской школы штата Нью-Джерси (NJMS) и Региональной лабораторией биозащиты в Ньюарке, сообщает Dental Tribune.

В данной работе ученые оценивали эффективность средств по уходу за полостью рта в снижении количества COVID-19.

"Мы находимся на ранних стадиях наших клинических исследований, но наши предварительные лабораторные и клинические результаты очень многообещающие", – сказала доктор Мария Райан.

По ее словам, конечно же, чистка щеткой и полоскание не являются лечением или способом полностью защитить человека от инфекции, однако они могут помочь снизить передачу и замедлить распространение вируса, дополняя пользу, которую люди получают от ношения масок, социального дистанцирования и частого мытья рук.

"Результаты показывают, что некоторые зубные пасты и жидкости для полоскания рта могут помочь замедлить распространение SARS-CoV-2 за счет временного снижения вирусной нагрузки во рту", – отметили исследователи.

В исследованиях приняли участие около 260 человек с COVID-19.

"Мы считаем, что уход за полостью рта играет определенную роль в борьбе с глобальной пандемией наряду с другими профилактическими мерами", – заявили ученые.

Как сообщал OBOZREVATEL: