Ученые впервые зафиксировали рождение уникальной черной дыры

Ученым удалось зафиксировать всплеск гравитационных волн от самого массового слияния черных дыр во Вселенной среди всех когда-либо наблюдавшихся.

Как пишет Phys.org, результатом этого слияния стало первое точное обнаружение рождения черной дыры "промежуточной массы" – масса которой в 100-1000 раз больше массы Солнца. Существование подобных объектов до сих пор не подтверждалось напрямую.

Сигнал, обозначенный как GW190521, зафиксировала группа LIGO/Virgo 21 мая 2019 года.

GW190521 напоминает четыре коротких покачивания и очень короткий по продолжительности – менее одной десятой секунды.

Согласно расчетам, GW190521 был создан источником, находящимся на расстоянии примерно 5 гигапарсеков, когда Вселенная была примерно вдвое меньше текущего возраста. Это делает сигнал одним из самых далеких обнаруженных источников гравитационных волн.

Скорее всего, сигнал был сгенерирован в результате слияния бинарных черных дыр. Массы последних примерно в 85 и 66 раз больше Солнца.

Рожденная в результате черная дыра в 142 раза тяжелее Солнца. Объекты такого типа являются срединой между черными дырами звездной массы (от 5 до нескольких десятков масс Солнца) и сверхмассивными (от миллиона до нескольких миллиардов масс Солнца).

Иллюстрация схемы слияния черных дыр. Phys.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее космический телескоп NASA "Хаббл" зафиксировал галактику NGC 1614, образованную в результате слияния двух других галактик. Это космическое явление в будущем ожидает и Млечный путь.