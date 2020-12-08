Ученые выяснили, почему женские фигурки каменного века имели пышные формы

Ученые разгадали секрет происхождения "Венер" – женских фигурок с пышными формами, которые считаются одними из самых древних произведений искусства.

Как пишет ВВС, исследователь Ричард Джонсон и его коллеги из Университета Колорадо опровергли гипотезу, что наши предки страдали тяжелой формой ожирения.

"Эти загадочные фигурки были созданы во времена охотников и собирателей ледникового периода. О каком ожирении может идти речь?" – отметил он.

По мнению ученых, статуэтки были символом выживания в период, который называют последним ледниковым максимумом (LGM). Это был промежуток максимального похолодание во время последней ледниковой эпохи, когда глобальные температуры заметно снизились и значительные пространства покрыли ледники.

"В этот период люди столкнулись с резким падением температур и надвигающимися ледниками. Им угрожал голод, резкое сокращение численности населения, а местами и полное вымирание", – отметили исследователи.

Они провели замеры частей тела фигурок, а потом выяснили, как далеко их обнаружили от древних ледников. Вырисовалась удивительная взаимосвязь.

"Чем больше было расстояние до ледника, тем более поджарыми выглядели фигурки. Когда ледники наступали, формы становились пышнее, когда климат становился мягким и ледники отступали, "Венеры" снова теряли вес", – пишут авторы исследования.

Они выдвинули предположение, что эти статуэтки стали символом выживания в трудные времена, когда лишний слой жира был хорошей защитой от холода и голода.

"Фигурки были идеалом женщины, способной к зачатию, вынашиванию, рождению и вскармливанию ребенка", – подчеркнули ученые.

Большинство из известных ныне "Венер", названных в честь греческой богини красоты, вырезали в конце каменного века 21-26 тысяч лет назад. Их в большом количестве находили в разных частях Европы и Азии – в целом известно более 200 экземпляров.

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