Ученые выяснили, почему муравьи такие сильные

Сила муравьев связана с их потерей способности летать. Такое открытие сделала группа ученых из Франции и Японии, изучив рентгеновские снимки грудного отдела тела насекомых, их мышцы и внутренний скелет.

Работу исследователей опубликовал журнал Frontiers in Zoology и официальный сайт Окинавского института науки и технологий Университета аспирантуры (OIST).

Так, ученые из названного университета, а также Университета Сорбонны, Франция, проанализировали, как строение мышц и грудного отдела муравьев влияет на их способность перетаскивать тяжести.

Рабочие муравьи, как известно, произошли от летающих насекомых. Способность к полету означает определенные ограничения для организма. К примеру, у летающих насекомых мышцы крыльев занимают достаточно большую часть грудного отдела – иногда более половины площади. По этой причине другие мышцы получают меньше места.

Лишение способности к полету дает потенциал для других мышц. Этот факт натолкнул исследователей на мысль о том, что рабочие муравьи стали сильными в "обмен" на потерю способности летать.

Ученые проанализировали все подробности строения грудного отдела данных бескрылых рабочих особей и королев двух видов муравьев. Компьютерная томография последних позволила создать 3D-модели грудных клеток насекомых.

В результате гипотеза подтвердилась: муравьи получили свою силу из-за того, что потеряли способность к полету. Их мышцы увеличились в объеме, изменилась также геометрия мышц шеи и крепление мышц.

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