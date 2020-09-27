Выяснилось, откуда взялись "ведьмины" круги в Африке и Австралии

Анна Паскевич Наука 05:48, 27.09.2020

Ученые нашли объяснение появлению так называемых ведьминых кругов в пустыне Намибии в Африке и на диких полях в Австралии.

Как сообщается в статье Journal of Ecology, исследователи Геттингенского университета в Германии пришли к выводу, что этот феномен объясняется паттерном Тьюринга – особенностью систем, при определенных условиях генерирующих пространственно-периодические узоры.

Так, чтобы доказать справедливость гипотезы британского математика Алана Тьюринга, ученые изучили ведьмины круги в Австралии с высоты птичьего полета при помощи дронов. По одной из версий, возникновение кругов объяснялось зависимостью растений от влаги.

"Ведьмины круги" в Австралии были обнаружены в 2016 году
Dr. Stephan Getzin/Helmholtz Centre for Environmental Research

Как оказалось, растительность получает выгоду от больших кругов, которые обеспечивают ей дополнительный сток воды и поддерживают таким способом функционирование экосистемы в условиях засушливого климата.

Без них эти территории превратились бы в пустыни без растений с голой почвой. Таким образом, выводы исследователей подтверждают гипотезу Тьюринга о самоорганизации в нестабильной среде обитания.

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