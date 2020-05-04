Ученые выяснили, когда на Землю могут прилететь инопланетяне

Исследователи пришли к выводу, что гигантские эллиптические галактики меньше подходят для появления развитых технологических цивилизаций, чем спиральные галактики, похожие на Млечный Путь.

Выводы научной работы, которые раскрывают условия появления внеземного разума, были обнародованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Интересно, что результаты исследователей противоречат статье 2015 года, согласно которой вероятность возникновения технологически развитых цивилизаций возникает в крупных эллиптических галактиках в 10 тысяч раз чаще, чем в аналогах Млечного Пути. Это связано с большим количеством звезд и редкостью таких потенциально смертоносных катастрофических событий, как сверхновые.

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Но тот факт, что человечество не живет в эллиптической галактике, противоречит принципу заурядности, согласно которому при отсутствии доказательств обратного свойства какого-то объекта следует считать типичным для его класса.

Согласно же новому исследованию, эллиптические галактики не могут быть подходящими для развития жизни из-за смертельной радиации, которую они испускали в прошлом, когда были квазарами. Излучение было настолько сильным, что оно стерилизовало любые потенциально обитаемые планеты в галактике, а также повлияло на скорость звездообразования, то есть формирование новых звезд и планет почти полностью было прекращено.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые нашли ультраяркую галактику. Появились фото черных дыр.