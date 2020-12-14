Ученые выяснили, как братья и сестры влияют на брак и развод

На решение жениться, развестись и родить ребенка влияет то, поступали ли так братья или сестры человека.

К такому выводу пришли ученые из Кельнского университета в Германии. О результатах их исследования сообщает ScienceDirect.

Так, в рамках эксперимента исследователи изучили данные 4 тысяч 521 человека. Как выяснилось, сестры и братья могут влиять на семейную жизнь.

По словам ученых, шансы женится / выйти замуж возрастают после того, как вступит в брак брат или сестра человека. Предположительно так происходит из-за усиления давления членов семьи на холостого ребенка, отмечают исследователи.

Подобные выводы ученые сделали и о разводе или рождении ребенка. Причем эффект от появления детей у брата или сестры является краткосрочным и достигает своего пика в первые три года жизни племянника, говорят специалисты.

Как отметил ведущий автор исследования Зафер Бьюккецеци, новая работа поддерживает мнение о том, что процесс создания семьи взаимосвязан между сестрами и братьями.

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