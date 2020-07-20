Ученые выяснили, что заставляет человека есть сладости

Алина Мельник, Анна Паскевич Наука 03:12, 20.07.2020

Ученые определили, что вызывает у человека пристрастие к сладостям. Так, оказалось, что количество употребляемого сахара определяют специфические клетки мозга.

Исследование провели неврологи из Университета Айовы и Копенгагенского университета, говорится в статье Medical Express.

В ходе исследования ученые изучали действие гормона, называемого фактором роста фибробластов 21 (FGF21). Этот гормон, как известно, играет роль в энергетическом балансе, контроле веса тела и чувствительности к инсулину.

Клетки, о которых говорится в исследовании, являются местом, где действует данный гормон. Ученые впервые показали, какие клетки мозга реагируют на сигналы FGF21 и как это взаимодействие помогает регулировать потребление сахара.

Ученые выяснили, что количество употребляемого сахара определяют специфические клетки мозга.
Иллюстративное фото / Pixabay

Гормон FGF21 воздействует на глутаматергические нейроны, чтобы снизить потребление сахара и тягу к сладостям. Также FGF21, воздействуя на специфические нейроны в вентромедиальном ядре гипоталамуса, снижает потребление сахара путем повышения чувствительности нейронов к глюкозе.

Ученые надеются, что результаты исследования помогут создать новые препараты для контроля того, сколько сахара ест человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые озвучили неожиданный признак диабета.

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