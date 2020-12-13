Ученые вычислили, когда погаснет Солнце

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Наука
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Солнечная система перестанет существовать через 100 миллиардов лет, считают ученые

Ученые при помощи компьютерного моделирования определили, что Солнечная система перестанет существовать через 100 миллиардов лет. Это гораздо меньше, чем считалось ранее.

К такому выводу пришли астрономы из университета Калифорнии, Калифорнийского технологического института и университета Мичигана. Исследование специалистов было опубликовано в The Astronomical Journal.

Так, благодаря цифровой модели ученые выяснили, что станет с планетами Солнечной системы, когда звезда сначала превратится в красного гиганта и поглотит ближайшие объекты, включая Землю, а затем станет белым карликом и утратит половину своей массы.

По словам астрономов, из-за потери Солнцем массы орбиты планет-гигантов станут гораздо шире и станут нестабильными, что спровоцирует "расшатывание" Солнечной системы.

В течение 30 миллиардов лет ее покинут Сатурн и Юпитер, а затем, в следующие 100 миллиардов лет, – оставшиеся планеты.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 14 декабря 2020 года произойдет солнечное затмение. По мнению астрологов, это явление способно повлиять на судьбу всех людей Земли.

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