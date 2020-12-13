Ученые вычислили, когда погаснет Солнце

Ученые при помощи компьютерного моделирования определили, что Солнечная система перестанет существовать через 100 миллиардов лет. Это гораздо меньше, чем считалось ранее.

К такому выводу пришли астрономы из университета Калифорнии, Калифорнийского технологического института и университета Мичигана. Исследование специалистов было опубликовано в The Astronomical Journal.

Так, благодаря цифровой модели ученые выяснили, что станет с планетами Солнечной системы, когда звезда сначала превратится в красного гиганта и поглотит ближайшие объекты, включая Землю, а затем станет белым карликом и утратит половину своей массы.

По словам астрономов, из-за потери Солнцем массы орбиты планет-гигантов станут гораздо шире и станут нестабильными, что спровоцирует "расшатывание" Солнечной системы.

В течение 30 миллиардов лет ее покинут Сатурн и Юпитер, а затем, в следующие 100 миллиардов лет, – оставшиеся планеты.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 14 декабря 2020 года произойдет солнечное затмение. По мнению астрологов, это явление способно повлиять на судьбу всех людей Земли.