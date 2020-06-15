Ученые впервые создали рентгеновскую карту всего неба

Наука 02:20, 16.06.2020

Телескопы ART-XC и eROSITA на борту орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" завершили свой первый обзор всего неба в рентгеновских лучах.

Как сообщает сайт астрофизического проекта “Спектр-Рентген-Гамма”, на построение карты небесной сферы, охватывающей 41253 квадратных градуса, ушло полгода. Над ней трудились ученые из России и Германии.

На карте в мягком диапазоне энергий хорошо видны остатки вспышек сверхновых (следы гибели звезд) и излучение "теплого" межзвездного газа с температурой в сотни тысяч градусов Кельвина, а также относительно близкие звезды с коронами, намного более мощными чем у Солнца. Их более ста тысяч.

Ученые впервые создали рентгеновскую карту всего неба
Сайт проекта "Спектр-Рентген-Гамма"

"Уже сейчас понятно, что данные телескопа СРГ/еРозита на борту "Спектра-РГ" позволят нам уточнить количество атомарного и молекулярного газа и пыли в различных направлениях на небе", – сказал академик Рашид Сюняев, научный руководитель проекта "Спектр-РГ".

Также на карте увидели сотни тысяч ядер активных галактик и квазаров, тысячи массивных скоплений галактик, заполненных в основном загадочным "темным веществом" и горячим межгалактическим газом. Абсолютное большинство этих объектов находятся на космологических расстояниях от нас, превышающих миллиарды световых лет.

Большинство из обнаруженных объектов ученые увидели впервые.

Телескопы обсерватории "Спектр-РГ" продолжат работу. Планируется, что после маневра коррекции орбиты, намеченного на середину июня, и коротких калибровочных наблюдений обсерватория начнет второй обзор неба.

Планируется получить еще 7 таких карт в течение следующих трех с половиной лет. Суммарная карта будет намного более подробной, чем первая.

Ранее OBOZREVATEL писал, что телескоп "Хаббл" показал, как выглядит самая гигантская звезда Млечного Пути.

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