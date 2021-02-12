Ученые впервые нашли в нашей галактике "звезду-зомби"

Астрономы впервые нашли в нашей галактике редкую "звезду-зомби", которая образуется после взрывов белых карликов.

Под звездами зомби ученые подразумевают редкий тип сверхновой, так называемый тип Iax. Такие звезды после образования оставляют после себя некий неразорвавшийся остаток, который и назвали зомби, передает Arxiv.

На данный момент ученым известны только около 30 подобных звезд. И вот астрономы впервые нашли "дымящийся ствол" одной из сверхновых типа Iax в Млечном Пути. Объект получил название Стрелец А Восток (Sgr A East) и располагается недалеко от центра галактики рядом с одноименной сверхмассивной черной дырой Стрелец A.

"Этот остаток сверхновой находится на заднем плане многих изображений сверхмассивной черной дыры нашей галактики, сделанных Чандрой (космическая рентгеновская обсерватория – Ред.) за последние 20 лет", – пояснил один из авторов исследования Чжиюань Ли.

Как сообщал OBOZREVATEL, астрономы разгадали тайну происхождения "ушей" Галактики.

Также подсчитано расстояние до самой старой и далекой галактики во Вселенной.