Ученые указали на неожиданную причину ядерной катастрофы

К 2040 году искусственный интеллект (ИИ) может нарушить ядерную безопасность всей планеты Земля.

К такому выводу пришли специалисты по ядерной безопасности и ИИ, которых опросил исследовательский центр RAND Corporation.

Во время "холодной войны" условие взаимного гарантированного уничтожения поддерживало непростой мир между сверхдержавами. Такое положение дел гарантировало, что любое нападение будет встречено разрушительным возмездием.

Взаимное гарантированное уничтожение, таким образом, способствовало достижению стратегической стабильности. Этот фактор нивелировал стимулы, которые бы могли спровоцировать ядерную войну.

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В ближайшие десятилетия ИИ может разрушить условия взаимного гарантированного уничтожения и подорвать стратегическую стабильность, пришли к выводу ученые. Улучшенные сенсорные технологии откроют возможность того, что силы реагирования - подлодки и ракеты - могут быть уничтожены сразу же после начала конфликта.

"Некоторые эксперты опасаются, что усиление зависимости от искусственного интеллекта может привести к новым видам катастрофических ошибок", - сказал Эндрю Лон, соавтор исследования и инженер RAND Corporation.

По его словам, угроза состоит в том, что ИИ могут начать использовать еще до того, как эта технология станет зрелой и устойчивой к подрывной деятельности.

Поэтому сохранение стратегической стабильности в ближайшие десятилетия может оказаться чрезвычайно сложным делом, предположил Эндрю Лон. Все ядерные державы должны участвовать в культивировании институтов, призванных ограничить ядерный риск.

Как сообщал "Обозреватель", ученые предсказали, через сколько лет искусственный интеллект сможет полностью заменить человека.