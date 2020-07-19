Ученые создали образ сотрудника на удаленной работе спустя 25 лет. Фото
Сюзанна – модель среднестатистического сотрудника на удаленной работе через 25 лет. Фото: DirectlyApply
Ученые показали, как будет выглядеть сотрудник на удаленной работе в будущем. В результате такого режима дня человеку грозит ожирение, постоянный стресс и многие другие проблемы со здоровьем.
Так, специалисты представили образ Сюзанны – модель среднестатистического сотрудника на удаленной работе через 25 лет. Идею проекта предложила компания из Британии DirectlyApply, которая занимается исследованием рынка труда.
Компания, в частности, собрала команду клинических психологов и экспертов по фитнесу, чтобы определить "влияние дистанционной работы на наше физическое и психическое здоровье".
Сюзанна – модель среднестатистического сотрудника на удаленной работе через 25 лет (Фото: DirectlyApply)
Эксперты выделили несколько отличительных признаков "Сюзанны": воспаленные глаза; постоянный стресс; плохая осанка; деформация пальцев и ладоней; выпадение волос; морщины; бледная кожа.
К таким последствиям приводят постоянная работа с компьютерной техникой, отсутствие физических нагрузок, нормального питания, недостаток солнечного света и т.д.
Сюзанна – среднестатистический сотрудник на удаленной работе через 25 лет (Фото: DirectlyApply)
Чтобы избежать подобной участи, эксперты рекомендуют определить четкий график работы на дому и время, когда вы работаете наиболее продуктивно; выполнять физические упражнения; наладить общение с людьми и работу в команде; планировать заранее свой досуг; выделить дома рабочее пространство.
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