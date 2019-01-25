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Ученые сделали сенсационное заявление о зарождении жизни на Земле

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Жизнь на Земле зародилась после столкновения планеты с неким крупным небесным телом. В результате столкновения также появилась Луна.

К такому выводу пришли ученые из Университета Райса в США, передает EurekAlert!. Они подтвердили гипотезу, согласно которой богатое серой ядро чужой планеты выталкивает углерод и азот во внешние слои из-за того, что большая концентрация серы в расплавах уменьшает растворимость в них различных летучих соединений.

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Результаты компьютерного моделирования, учитывающего около миллиарда различных сценариев, показали, что наблюдаемое в настоящее время на Земле соотношение углерода и азота, а также содержание изотопов и общее количество азота, углерода и серы соответствует катастрофическому сценарию формирования Луны.

Он основан на том, что около 4,4 миллиарда лет назад Земля столкнулась с планетой размером с Марс, чье ядро было обогащено серой.

Если бы катастрофа не случилась, доступных химических веществ, необходимых для существования биосферы, не хватило бы.

Ученые сделали сенсационное заявление о зарождении жизни на Земле

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые пришли к выводу, что молекулы-репликаторы, которые способны катализировать свой собственный синтез и являлись основой для клеток, появились благодаря тому, что некоторые комбинации органических соединений были более вероятны, чем другие. Это стало началом жизни на Земле.

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CARGO 100
CARGO 100
Земля столкнулась с планетой размером с Марс ... У меня сразу возникает вопрос - с какой? "Хохлы, вы на чем прилетели?" Не могли остаться на луне с мамонтами?
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