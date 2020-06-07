Ученые сделали первый шаг к созданию человека-невидимки

Ученым из США удалось встроить в клетки человеческой почки белок, который позволяет регулировать их уровень прозрачности вплоть до того, что клетка становится невидимой.

Результаты исследования, опубликованные в научном журнале Nature, пересказывает издание Science Alert.

Достичь такой сверхспособности ученым удалось благодаря рефлективным белкам, которые были обнаружены в клетках кальмаров Doryteuthis opalescens. Отмечается, что кальмары используют эти белки для отпугивания хищников, изменяя окрас полосы на спине от белого цвета до почти прозрачного. Для изменения окраса клеток кальмары используют органическое химическое вещество – ацетилхолин.

Чтобы провернуть аналогичный трюк с тканями человека, группа исследователей-генетиков сконструировала клетки почек человека для получения рефлексинов.

Рефлектин в клетках человека (слева), и проникновение света через эти области (справа). Atouli Chatterjee/UC

"Мы были поражены тем, что клетки не только вырабатывали рефлексин, но и упаковывали белок в сфероидальные наноструктуры, распределяли его по всей клетке", – рассказал биомедицинский инженер Алон Городецкий из Университета Калифорнии.

Впоследствии ученые использовали солевой раствор, который и позволил сделать клетки прозрачными. При этом уровень прозрачности напрямую зависил от количества используемого солевого раствора.

Ученые считают, что проделанная ими робота позволит в будущем внедрить другие способности клеток кальмаров, в человеческие клетки. Речь идет об изменении цвета клеток, а также создании радужного окраса.

Впрочем, главной своей целью ученые ставят не создание невидимого человека, а возможность еще более глубокого изучения человеческого организма, отделяя или делая невидимым те или другие ткани. Ученые считают, что в будущем их исследование может способствовать прорыву в медицине.

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