Ученые разгадали ключевые механизмы старения: они попытались перепрограммировать процесс

Американские ученые смогли раскрыть ключевые механизмы старения, a также разработать генетическиe методы продления жизни.

Как пишет журнал Science, молекулярные биологи и биоинженеры из Университетa Калифорнии в Сан-Диего (США) исследовали процессы старения у дрожжей Saccharomyces cerevisiae.

Выяснилось, что клетки одного происхождения в одинаковой среде могут стареть кардинально разными путями. Так, около 50% клеток стареют из-за постепенного снижения стабильности ядрышка – органеллы, где происходит образование ключевых компонентов для синтезa белков. У другой половины клеток развивается митохондриальная дисфункция.

Клетки дрожжей "встают" на один из путей старения уже в раннем возрасте и следуют им всю жизнь. Ученые сумели найти молекулярный "контур", который регулирует оба процесса и связывает их воедино.

Моделирование позволило исследователям перепрограммировать механизм регуляции через модификацию ДНК, создав новый путь старения, что значительно увеличивает продолжительность жизни дрожжей.

В дальнейшем ученые планируют продолжить исследования на более сложных клетках и организмах, в том числе тканях человека. Если окажется, что у людей существуют схожие пути старения, то появится возможность разработать терапевтические средства и лекарственные коктейли для долголетия.

Как писал OBOZREVATEL, ученые назвали фрукт, который способен замедлять процессы старения в организме. Он растет преимущественно в Китае и Таиланде.