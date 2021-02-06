Ученые раскрыли загадку таинственной испаряющейся звезды

Астрономы выяснили, что источником неизвестного излучения рентгеновских и гамма-лучей, которые исходили от небесного тела PSR J2039−5617, является пульсар. Он вращается вокруг испаряющейся звезды.

Итоги своих исследований ученые опубликовали в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Их выводы базируются на специальных вычислениях платформы Einstein@Home.

Эта система проанализировала данные тысяч пользователей компьютеров, которые добровольно присоединились к исследованию, и систематизировала наблюдения телескопа Ферми.

В результате это дало возможность зафиксировать минимальные пульсации гамма-излучения нейтронной звезды. Команда, которая занималась изучением вопроса, отметила, что в обнаруженной двойной системе пульсар нагревает одну сторону спутника-звезды. В итоге она кажется более яркой и с голубым оттенком.

Кроме того, гравитационное притяжение пульсара растягивает звезду. Благодаря этому ученые получили возможность понаблюдать за ее изменениями видимых размеров во время вращения светила.

Астрономы пришли к выводу, что пульсар J2039−5617 вращается вокруг собственной оси со скоростью 377 раз в секунду, а его излучение испаряет звезду-компаньона. Это процесс способствует образованию облаков заряженных частиц, которые поглощают радиоволны.

Именно момент этого поглощения ранее не был зафиксирован исследователями, что делало невозможным установить природу таинственного излучения. Примечательно, что раскрыть загадку упомянутой звездной системы пытались еще с 2014 года.

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