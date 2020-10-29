Ученые придумали, как выращивать растения на Марсе

Геологи из США создали искусственную почву, которая имитирует грунт на Марсе. Таким образом, ученые изучали потенциальную плодородность на Красной планете.

Как пишет журнал Icarus, исследование провели ученые из Университета Джорджии. Геологи сымитировали марсианскую почву, которая полна минерального состава, кислотности и содержания солей, идентичных тем, что есть на Марсе.

Однако исследователи пояснили, что даже наличие питательных веществ в почве недостаточно для роста растений. Ведь необходимо знать в какой концентрации находятся те или иные вещества. Они пояснили, что их избыток или недостача может погубить растения.

К тому же текстура искусственного марсианского грунта сама по себе усложняет выращивание растений – почва слишком твердая и высушенная. Для улучшения плодородности нужно добавлять специальные бактерии и грибы, которые помогут росту будущих растений, резюмировали ученые.

Как сообщал OBOZREVATEL, NASA запустила ракету на Марс для поиска жизни.

Также на Марсе обнаружили незамерзающие озера с водой.