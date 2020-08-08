Ученые приблизились к созданию лекарства от слепоты

Ученые сделали открытие, которое в будущем может помочь в создании лекарств против слепоты.

Так, Медицинская школа Университета Мэриленда выделила стволовые клетки в районе зрительного нерва, который передает сигналы от глаз к мозгу, сообщает Medical Express.

Ученые надеются, что это открытие сможет пролить свет на механизм развития самой распространенной формы глаукомы.

В частности, исследователи полагают, что данные стволовые клетки поддерживают ткани нервного волокна в зрительном нерве. Без них он начинает изнашиваться, теряет способность к восстановлению, что в итоге может привести к развитию глаукомы и других заболеваний.

Новое открытие может помочь в создании лекарств против слепоты Иллюстративное фото / Pixabay

По мнению ученых, стволовые клетки могут послужить основой для новой терапии. Они были обнаружены в ходе исследования пластинки зрительного нерва шириной менее 1 миллиметра.

В лабораторных условиях вырастить эти стволовые клетки непросто: большую роль играет правильное сочетание факторов роста и другие условия культивирования клеток.

В итоге ученые обнаружили, что найденные стволовые клетки могут быть дифференцированы в несколько разных типов нервных клеток, таких как нейроны и глиальные клетки, которые важны для восстановления клеток и замены клеток в различных областях мозга.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был найден простой способ улучшить зрение: поможет красный свет.