Ученые приблизились к созданию анализа крови на аутизм

Ученые из США еще на один шаг приблизились к созданию анализа крови на аутизм у детей.

Так, новое исследование помогло определить в крови испытуемых еще 34 признака расстройства аутистического спектра. О результатах работы ученые рассказали в статье для журнала Autism Research.

Как объясняют ученые, анализ образцов крови, взятых у 708 детей с РАС возрастом от 18 месяцев до 4 лет, помогли идентифицировать еще 34 новых метаболических признака с точностью до 91% у 53% испытуемых.

Ученые надеются, что это еще один важный шаг к созданию биологического скрининга РАС.

"Мы надеемся, что наш метод обладает огромным потенциалом для выявления РАС у детей как можно раньше. Более того, выявление особого характера метаболических изменений у конкретного ребенка может открыть возможности для создания новых клинических инструментов для лечения РАС", – говорит ведущий автор исследования, профессор Института исследований болезней нейроразвития в Дэвисе Дэвид Амарал.

Как известно, в настоящее время диагноз РАС ставится только по поведенческим признакам.

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