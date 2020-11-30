Ученые превратили обычный хлеб в суперпродукт

Ученые из Великобритании получили особый тип хлеба, употребление которого способствует улучшенной работе сосудистой системы, что сопоставимо с эффектом от употребления черники.

Открытие сделали специалисты из Университета Рединга и Сельскохозяйственного научно-исследовательского института Ротамстеда, сообщает Medical Express.

Так, секрет получения суперпродукта кроется в специальной добавке в хлеб – ферменте, который часто используется при производстве напитков. Он способен увеличить количество феруловой кислоты в продукте более чем в 5 раз.

В исследовании ученых участвовали 19 здоровых молодых людей, которых поделили на две группы. Одна из них получала хлеб с ферментом – участники именно этой группы имели более высокий уровень феруловой кислоты в организме и существенное кратковременное усиление кровообращения.

Феруловая кислота известна своей способностью улучшать кровообращение. Она содержится в какао, красном вине и зеленом чае – продуктах, которые не всегда есть в рационе людей. В связи с этим, по мнению ученых, возможность улучшить питательные свойства таких простых продуктов, как хлеб, может оказаться очень полезной.

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