Ученые предупредили о неизбежной климатической катастрофе

Ученые из Норвегии заявили, что даже при сокращении выбросов парниковых газов температура на Земле будет продолжать расти еще минимум 100 лет.

Исследование специалистов из Норвежской бизнес-школы в Осло опубликовал журнал Scientific Reports.

Так, исследователи создали модель изменений климата с 1850 года до нашего времени, на основе которой подготовили прогноз глобального потепления и повышения уровня моря к 2500 году.

По данным ученых, даже в случае самого благоприятного развития событий, когда выбросы парниковых газов достигнут максимума в 2030-х годах и снизятся до нуля к 2100 году, температура воздуха на Земле к 2500 году будет выше на 3 градуса, а уровень моря – на 2,5 м выше, чем в 1850-м.

По мнению авторов работы, три главных естественных фактора не позволяют остановить глобальное потепление вскоре. Это снижение альбедо Земли (отношение радиации, которую отражает планета, к суммарной радиации Солнца и атмосферы) из-за уменьшения площади льдов; рост уровня водяного пара в атмосфере из-за повышения температур; повышение уровня парниковых газов в атмосфере из-за эмиссии углерода при таянии вечных льдов.

Эти три явления легче запустить, чем остановить, говорят ученые. Начались они в 1950-х годах, а "точку невозврата" человечество прошло в 60-70-х годах.

Поэтому, чтобы избежать глобального потепления и повышения уровня моря, необходимо не только пресечь все выбросы, но и каждый год изымать не менее 33 гигатонн углекислого газа из атмосферы и каким-то образом хранить его либо утилизировать.

Исследователи отметили, что они не призывают к бездействию, но стремятся привлечь внимание к ситуации, которая оказалась гораздо серьезнее, чем считалось ранее.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр экологии Роман Абрамовский заявил, что в радиусе 10 км от Чернобыля никогда не будут жить люди.