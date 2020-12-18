Ученые предупредили о катастрофическом таянии льдов Гренландии

Масштабное таяние льда в Гренландии вследствии глобального потепления происходит значительно быстрее, чем считали раньше.

К такому выводу пришли ученые Льежского университета в Бельгии и Университета Осло в Норвегии. Они опубликовали результаты своего исследования в журнале Nature Communications.

Исследователи промоделировали процессы, происходящие с таянием ледяного массива Гренландии и пришли к заключению, что в результате климатических изменений на острове растет на 60% больше покрова, чем прогнозировалось ранее.

К 2100 году это может привести к подъему уровня Мирового океана на 18 сантиметров, если концентрация парниковых газов в атмосфере сохранится на том же уровне, что и сейчас. Ранее предполагалось, что вода поднимется только на 10 сантиметров, что также является катастрофическим показателем.

В новой модели прогнозирования таяния ледников MAR ученые учитывали более точную физику природных процессов, в частности в нее включили лучшее представление облачности.

Ледяной щит Гренландии, второй по величине после Антарктического, занимает площадь 1,7 миллиона квадратных километров. Его полное таяние может привести к значительному повышению уровня океана до 7 метров.

По информации ученых, около четверти миллиарда человек в мире сейчас живут в районах, лежащих не более чем на 1 м выше уровня моря. Поднятие уровня воды даже на треть этой отметки заставит многих покинуть свои жилища и искать другое место для жизни.

Как писал OBOZREVATEL, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир оказался на грани климатической катастрофы из-за повышения средней температуры на Земле. 2020 год стал одним из самых жарких за всю историю наблюдений.