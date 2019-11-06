Ученые предупредили, что Землю ждут "неописуемые страдания"

Ученые со всего мира предупредили, что планете Земля грозит климатический кризис.

Статью в журнале BioScience под названием "Предупреждение об экстремальной климатической ситуации" подписали 11 тысяч ученых из 153 стран.

Эксперты более 40 лет делали наблюдения за нашей планетой, изучая температуру поверхности Земли, массу таяния льдов, рост населения планеты, потребление энергии, сокращение растительности, выбросы углекислого газа и прочее.

Согласно полученным данным, за последние десять лет массовая вырубка лесов увеличилась на 50%, выбросы углекислого газа – на 18%, производство мяса на душу населения – на 11%.

Также экологи отметили, что каждое десятилетие число глобальных стихийных бедствий и аномальных природных явлений росло на 44%, а толщина полярного льда уменьшалась в среднем на 4,84 м.

Планета Земля

При этом ученые отметили ряд положительных изменений, например использование энергии солнца и ветра только за последнее десятилетие выросло на 373%.

В результате ученые сообщили, если экологическая ситуация не изменится, то землян ждут "неописуемые страдания". Чтобы исправить ситуацию ученые назвали шесть первоочередных задач ("шесть шагов"), на решении которых необходимо сконцентрировать все силы.

Так, в первую очередь необходимо начать реформу энергетического сектора и переходить к возобновляемым источникам энергии. Нужно сокращать воздействия на атмосферу загрязняющих веществ, восстанавливать и охранять экосистемы.

Необходимо провести реформу продовольственной политики (снижение потребления мяса и изменение рациона в пользу потребления пищи растительного происхождения), а также построить безуглеродную экономики и стабилизацию численности населения Земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые предрекли Земле новый ледниковый период.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!