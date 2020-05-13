Ученые предсказали катастрофический подъем уровня моря

Подъем уровня моря в этом столетии окажется более сильным, чем считалось ранее, что приведет к катастрофическим последствиям для островных государств и густонаселенных прибрежных регионов.

К такому выводу пришла международная группа ученых под руководством исследователей из Наньянского технологического университета в Сингапуре. Выводы их исследования опубликованы в журнале Climate and Atmospheric Science.

Отмечается, что авторы научной работы опросили более ста экспертов-климатологов со всего мира, которые оценили изменения среднего уровня моря при двух различных сценариях. Согласно одному из них, если средние глобальные температуры окажутся хотя бы на два градуса выше доиндустриальных, то уровень моря поднимется на полметра к 2100-му и на 0,5-2 метра к 2300 году.

А вот в случае, если мир потеплеет аж на 4,5 градуса Цельсия, этот рост составит 0,6-1,3 метра к концу текущего века и 1,7-5,6 метра к 2300 году.

Такой прогноз отличается от оценок Международной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). Поскольку одним из критериев выбора экспертов для своего опроса австралийские ученые назвали большое количество опубликованных ими работ, посвященных изменению уровня моря, в ведущих научно-исследовательских журналах. В частности, не менее шести статей начиная с 2014 года.

В них главным индикаторами изменения климата и движущей силой подъема уровня моря специалисты назвали Гренландский и Антарктический ледяной щит. Ведь, согласно спутниковым наблюдениям, они тают с увеличивающейся скоростью. При этом время существует некоторая неопределенность в том, как быстро они начнут терять лед к концу этого и следующих столетий. Хотя ученые сходятся во мнении, что сокращение выбросов углерода в атмосферу поможет улучшить этот неутешительный прогноз.

Как сообщал OBOZREVATEL, координатор по вопросам климатической политики Центра экологических инициатив "Экодия" Евгения Засядько считает, что поднятие уровня моря из-за глобального потепления может привести к полному или частичному затоплению 590 населенных пунктов в Украине.

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