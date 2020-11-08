Ученые предрекли обострение вспышки COVID-19 зимой

Ученые ожидают усиления вспышек COVID-19 зимой 2020-2021 годов, особенно в тех регионах, где распространение инфекции не взято под контроль.

При этом главной движущей силой роста числа больных коронавирусом станет множество людей, подверженных заражению, пишет журнал Nature.

"У этого вируса еще будет пора расцвета. Впереди нас ждут отрезвляющие и очень трудные месяцы", – говорит, в частности, микробиолог из Стэнфордского университета Дэвид Релман.

В то же время ученые не спешат делать выводы о сезонности COVID-19, хотя появляется все больше доказательств того, что вспышки могут усилиться в зимнее время.

Так, зимой люди чаще пребывают в помещениях с плохой вентиляцией, что увеличивает риск заражения, отмечают ученые. Как показывают лабораторные эксперименты, лучшие условия для COVID-19 – холодная сухая погода и отсутствие прямого солнечного света.

Температура около 20 градусов и сухой воздух в домах людей зимой благоприятны для устойчивого сохранения инфекционных вирусов. В более теплой и влажной среде они ослабевают.

Поэтому основным фактором, влияющим на масштабы вспышки, будут меры предосторожности – социальное дистанцирование и ношение масок.

В целом появление сезонности коронавируса зависит от того, какова продолжительность процесса выздоровления, иммунитета и каковы шансы повторного инфицирования – моментов, которые пока нам не понятны, говорят ученые.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые определили траекторию COVID-19: дистанция в 1,5 метра не спасет. Частицы коронавируса нового типа, который признан пандемией, могут распространяться гораздо дальше, чем предполагалось ранее.