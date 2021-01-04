Ученые предположили существование внеземных цивилизаций в Млечном Пути

Группа исследователей из Калифорнийского технологического института (США) определила место в галактике Млечный Путь, где наиболее вероятно существование внеземных цивилизаций. Речь идет о ее внутренних областях.

В статье на arxiv.org ученые рассказали, что в своих расчетах оперировали фактором самоуничтожения разумных существ. Кроме того, для того, чтобы гипотетически прикинуть масштабы распространенности и возраст других цивилизаций, астрофизики разработали специальную галактическую имитационную модель.

Она построена на данных о вероятности абиогенеза (преобразование неживого в живое), скорости эволюции и возможной гибели цивилизации. В итоге научный коллектив пришел к выводу, что именно последний критерий больше всего влияет на количество развитых цивилизаций, а также длительность их существования.

Вместе с тем, сопоставив все перечисленные факторы, ученые сошлись во мнении, что самым благоприятным местом в Млечном Пути для существования внеземной жизни является кольцевая область. Она находится в 4 000 парсеков (12 800 световых лет) от центра нашей галактики.

По мнению исследователей, разумные цивилизации, которые могут там существовать, постоянно исчезают. Но именно внутренние области Млечного Пути, даже несмотря на это, имеют шанс быть густо заселенными.

Также ученые полагают, что большинство разумных форм жизни там являются молодыми, что и затрудняет окончательное подтверждение их существования.

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