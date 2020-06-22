Ученые озвучили главный способ продления жизни

Физическая активность является главным способом предотвратить преждевременную смерть.

К такому выводу пришли ученые университетов в Кембридже и Эдинбурге, пишет "Лента", ссылаясь на статью в журнале The Lancet Global Health.

Так, ежегодно упражнения спасают жизни около 4 миллионов человек по всему миру, говорится в статье.

В рамках исследования ученые проанализировали данные о людях из 168 разных стран мира, которые соблюдают рекомендацию Всемирной организации здравоохранения о 150 минутах умеренно интенсивных аэробных упражнений или 75 минутах активно интенсивных в течение одной недели.

Процент населения, соблюдающий рекомендацию, значительно различался и составил от 33% (в Кувейте) до 94% (в Мозамбике).

Выяснилось, что физическая активность способствует продлению жизни, а также снижает количество преждевременных смертей на 15%, спасая 3,9 миллиона жизней.

При этом в государствах с низким уровнем доходов данное снижение было большим (на 18%), чем в развитых странах (на 14%).

Так, в частности, в США каждый год предотвращалось 140 тысяч 200 смертей, а в Британии – 26 тысяч 600. По данным ученых, из-за недостаточной физической активности ежегодно умирают 3,2 миллиона человек.

Ранее OBOZREVATEL назвал пять мифов о воде и ее свойствах: самые популярные заблуждения.