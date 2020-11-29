Ученые открыли секрет счастливых семейных отношений

Ученые из Рочестерского университета, США, пришли к выводу, что счастливые пары имеют схожие черты характера.

Работу, в рамках которой специалисты изучили данные 174 исследований на тему романтических и семейных отношений, опубликовал Journal of Contextual Behavioral Science.

Всего в исследовании участвовали 43 тысяч 952 человека. Ученые решили установить влияние так называемой психологической гибкости на отношения.

Изучив результаты предыдущих исследований, специалисты сделали вывод, что семейные пары, которые были счастливы в детско-родительских отношениях, характеризовались обоюдной психологической гибкостью.

У них наблюдались более широкие взгляды на воспитание детей, меньше случаев резких и негативных стратегий воспитания, их семьи были более дружными, а дети испытывали меньший стресс.

Психологическая гибкость подразумевает такие параметры, как:

открытость новому опыту (положительному и отрицательному),

незацикленность на мыслях и эмоциях,

умение взглянуть на вещи другим взглядом,

осознанное и внимательное отношение к настоящему моменту в повседневной жизни,

умение поддерживать постоянный контакт с внутренними ценностями даже в сложные моменты жизни;

упорство в достижении цели.

Противоположное качество характера – психологическая негибкость – имеет обратные свойства:

избегание сложных мыслей, чувств и переживаний,

легкомысленное и невнимательное отношение к моментам в повседневной жизни,

"зацикленность" на негативных мыслях и чувствах, самобичевание и стыд за свои эмоции или мысли,

потеря внутренних ориентиров под влиянием стресса и неспособность идти к намеченной цели из-за трудностей и переживаний.

Психологическую негибкость также считают причиной развития многих психических заболеваний.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пара из США, отметившая 60-летие свадьбы, поделилась секретом счастливого брака.