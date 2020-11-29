Ученые открыли секрет счастливых семейных отношений

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Наука
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Пары, которые были себя счастливы в детско-родительских отношениях, характеризуются обоюдной психологической гибкостью

Ученые из Рочестерского университета, США, пришли к выводу, что счастливые пары имеют схожие черты характера.

Работу, в рамках которой специалисты изучили данные 174 исследований на тему романтических и семейных отношений, опубликовал Journal of Contextual Behavioral Science.

Всего в исследовании участвовали 43 тысяч 952 человека. Ученые решили установить влияние так называемой психологической гибкости на отношения.

Изучив результаты предыдущих исследований, специалисты сделали вывод, что семейные пары, которые были счастливы в детско-родительских отношениях, характеризовались обоюдной психологической гибкостью.

У них наблюдались более широкие взгляды на воспитание детей, меньше случаев резких и негативных стратегий воспитания, их семьи были более дружными, а дети испытывали меньший стресс.

Психологическая гибкость подразумевает такие параметры, как:

  • открытость новому опыту (положительному и отрицательному),

  • незацикленность на мыслях и эмоциях,

  • умение взглянуть на вещи другим взглядом,

  • осознанное и внимательное отношение к настоящему моменту в повседневной жизни,

  • умение поддерживать постоянный контакт с внутренними ценностями даже в сложные моменты жизни;

  • упорство в достижении цели.

Противоположное качество характера – психологическая негибкость – имеет обратные свойства:

  • избегание сложных мыслей, чувств и переживаний,

  • легкомысленное и невнимательное отношение к моментам в повседневной жизни,

  • "зацикленность" на негативных мыслях и чувствах, самобичевание и стыд за свои эмоции или мысли,

  • потеря внутренних ориентиров под влиянием стресса и неспособность идти к намеченной цели из-за трудностей и переживаний.

Психологическую негибкость также считают причиной развития многих психических заболеваний.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пара из США, отметившая 60-летие свадьбы, поделилась секретом счастливого брака.

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