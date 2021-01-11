Ученые объяснили, как возникли "адские" планеты-вулканы

На некоторых экзопаланетах температура может достигать 725 градусов Цельсия. По сути, поверхность планеты является океаном раскаленной лавы.

Как пишет Telegram-канал Naked Space, обычно такие планеты по размеру больше Земли, однако располагаются намного ближе к родительской звезде – даже ближе чем, например, Меркурий к Солнцу.

Предполагается, что планеты-вулканы образовались на значительном расстоянии от своей звезды, а затем по спирали постепенно вышли на теперешнюю орбиту.

Согласно последним гипотезам, планеты-вулканы формируются из потока небольших объектов, которые по спирали движутся в направлении звезды из внешних границ системы.

В результате такого непрерывного движения вокруг звезды формируется кольцо, из которого и образуется планета.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вашингтонский университет под руководством ученого Дирка Шульце-Макуха провел поиски во Вселенной планет, которые были бы похожи на Землю либо вовсе были бы идеальны для жизни людей.

Потенциально "сверхобитаемые" планеты, как их назвали исследователи, могли быть заметно больше, немного теплее и, возможно, "влажнее" Земли. Среди 24 объектов, отобранных авторами исследования, ни один полностью не соответствовал всем критериям "сверхобитаемости".

Однако одна планета, по словам ученых, обладает четырьмя "критическими характеристиками", что делает ее, возможно, более комфортной для жизни, чем Земля.