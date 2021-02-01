Ученые обнаружили новый тип экстравертов, которые очень зависят от обстановки

Психологи из США заявили, что обнаружили новый тип экстравертов. Такие люди в полной мере проявляют свой веселый характер и общительность только в окружении близких людей или комфортной обстановке.

В новой компании или неудобной обстановке они вряд ли проявят признаки экстраверта, пишет Psychology Today. Как сообщает издание, ученые провели исследование с участием 83 студентов.

Их попросили дать оценку разным личностным характеристикам, включая экстраверсию. Затем, в течение трех недель, с участниками эксперимента связались по e-mail. Испытуемым следовало ответить на три вопроса с целью оценить коммуникабельность людей, с которым они взаимодействовали, по шкале 1-7 баллов.

Так, первый вопрос касался степени дружелюбия человека, с которым общались участники опыта, второй – того, насколько он был открыт для беседы, а третий – коммуникабельности других людей, с которыми взаимодействовали испытуемые.

Затем участникам исследования предстояло оценить, насколько они сами проявили экстраверсию, то есть насколько "разговорчивы, смелы и энергичны" они были во время общения.

В результате исследования ученые обнаружили, что часть испытуемых раскрывалась только в некоторые моменты, когда они особенно проявляли дружелюбие.

В то же время "адаптивные экстраверты" также могут быть разными и неодинаково проявлять эмоции, однако в общем они будут делать это с большим желанием в окружении людей, которые относятся к ним положительно.

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