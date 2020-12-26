Ученые обнаружили неожиданный способ распространения коронавируса

Ученые установили, что COVID-19 может попадать из одной квартиры в другую через вентиляцию.

Открытие сделали исследователи из Южной Кореи, отчет которых опубликовал Science Direct. Как сообщается, данной темой ученые заинтересовались после случая в Сеуле, когда в одном жилом доме заболели несколько семей, проживающих на разных этажах.

Первой положительный тест на коронавирус получила жительница 6-го этажа и ее семья, затем инфекцию нашли на 4-м, 5-м, 10-м и 11-м этажах.

Все зараженные рассказали, что не имели контактов друг с другом. Исследователи обнаружили, что все квартиры заболевших были объединены одной системой вентиляции, а COVID-19, по их мнению, распространялся благодаря отверстиям в ванной комнате.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия COVID-19 может быть не последней, а мир не готов к новым чрезвычайным ситуациям. Также, как сообщалось, в Африке выявили еще одну мутацию коронавируса. Она отличается от обнаруженных ранее в Британии и ЮАР.