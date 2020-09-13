Ученые обнаружили неожиданную защиту от гриппа

Сезонные простуды, возбудителями которых часто бывают риновирусы, могут ослаблять вирусы гриппа, не давая им проникать в дыхательные пути человека.

К такому выводу пришли ученые из Йельского университета, статья которых была опубликована в научном журнале Lancet Microbe.

Так, как указано в статье, в течение трех лет исследователи наблюдали 13 тысяч пациентов с вирусными респираторными заболеваниями.

Также они создали искусственную эпителиальную ткань дыхательных путей человека из стволовых клеток, которая обычно становится первой мишенью для вирусов. В итоге ученые установили, что при обнаружении риновируса вирус гриппа не идентифицировался при попытке заражения.

Как объясняют авторы эксперимента, присутствие риновируса запускает выработку противовирусного белка интерферона, который является частью раннего ответа иммунной системы человека на вторжение инфекции. Такой эффект может длиться около пяти дней, подчеркнули ученые.

Сейчас они планируют изучить процесс защиты организма с помощью риновирусов и других вирусов простуды в лабораторных условиях, чтобы определить возможность профилактики заражения коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Британии вдруг оценили антисептик, созданный в СССР.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram